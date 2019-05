Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn - Radfahrerin leicht verletzt

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Krummhörn wurde am Mittwoch eine Radfahrerin leicht verletzt. Die 53-jährige Frau aus der Krummhörn fuhr mit ihrem Fahrrad gegen 11:41 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Handelsstraße. Hierbei übersah sie den BMW eines 67-jährigen Mannes aus der Krummhörn und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt.

