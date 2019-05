Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn - Versuchter Aufbruch eines Automaten Großheide - Brand im Heizungsraum Dornum - Wildunfall

Altkreis Norden (ots)

Krummhörn - Versuchter Aufbruch eines Automaten: In der Nacht zu Mittwoch, 08.05.2019, versuchten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen. Anwohner in Pewsum hörten gegen 01.00 Uhr auffällige Geräusche von der Raiffeisenstraße und informierten die Leitstelle. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten fest, dass die Täter an der Schließeinrichtung des Automaten mit Gewalt vorgegangen waren. Dann ließen sie jedoch von einer weiteren Tathandlung ab und flüchteten ohne Beute. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Großheide - Brand im Heizungsraum: Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Ostermoordorf, Dorfstraße, bemerkte am Mittwoch, 08.05.2019, gegen 08.45 Uhr einen Brand im Heizungsraum, der sich in der Garage befindet. Sie verständigte die Leitstelle, woraufhin Polizei und Feuerwehr (eingesetzt waren die Wehren aus Großheide, Berumerfehn und Arle) zum Einsatzort fuhren. Dort wurde der Brand gelöscht. Aus bisher nicht geklärter Ursache war es im Bereich des Sicherungskastens und der Therme zum Brandausbruch gekommen. Am Gebäude entstand geringer Sachschaden.

Dornum - Wildunfall: Zu einem Wildunfall kam es am Mittwoch, 08.05.2019, gegen 07.10 Uhr in Dornum auf der Störtebekerstraße. Der 19-jährige Fahrer eines PKW Peugeot fuhr in Richtung Dornum, als ein Wild die Fahrbahn kreuzte. Der 19-jährige versuchte dem Tier auszuweichen und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich mehrfach und kam in einem wasserführenden Graben zum Stehen. Durch den Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe wird auf 5.500,- EUR geschätzt.

