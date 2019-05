Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbruch in Wohnung Norden - Ohne Führerschein unterwegs

Altkreis Norden (ots)

Norden - Einbruch in Wohnung: In eine Wohnung in Norden, Rheinstraße, brachen unbekannte Täter am Montag, 06.05.2019, ein. Die Tat ereignete sich zwischen 13.00 Uhr und 21.00 Uhr in einem Mehrparteienhaus. Die Täter gelangten durch die unverschlossene Hauseingangstür in das Treppenhaus und von dort zur Tatortwohnung. Die Wohnungstür wurde von den Tätern gewaltsam aufgebrochen und anschließend die Wohnung durchsucht. Offenbar wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Norden - Ohne Führerschein unterwegs: Am Dienstag, 07.05.2019, wurde gegen 08.20 Uhr in Norden in der Molkereilohne ein PKW von der Polizei kontrolliert, weil der Fahrer eines VW offensichtlich nicht angeschnallt war. Bei der Überprüfung des 31-jährigen stellten die Polizeibeamten fest, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem bestand der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell