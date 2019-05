Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Versuchter Einbruch Südbrookmerland - Pferde auf der Fahrbahn

Altkreis Aurich (ots)

Ihlow - Versuchter Einbruch: Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Montag, 06.05.2019, in einen Kiosk in Ihlow einzubrechen. Die Täter hatten dabei versucht, an dem Kiosk, der sich an der Friesenstraße befindet, eine Seitentür aufzuhebeln. Dies misslang ihnen jedoch oder sie wurden bei der weiteren Tatausführung gestört und flüchteten ohne Beute. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Südbrookmerland - Pferde auf der Fahrbahn: In der Nacht zu Dienstag, 07.05.2019, meldeten gegen 03.50 Uhr Verkehrsteilnehmer vier Pferde auf der Ekelser Straße. Diese liefen frei auf der Kreisstraße. Der Pferdehalter konnte durch die Polizei erreicht werden, der auch zügig am Einsatzort erschien. Zusammen mit den Polizeibeamten konnten die Pferde in den Stall zurück gebracht werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell