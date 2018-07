POL-OS: Bramsche - Unbekannter Rennradfahrer gesucht

Bramsche (ots) - Auf der Bramscher Allee ereignete sich am Mittwoch zwischen 14.30 Uhr und 14.50 Uhr ein Unfall zwischen zwei Radfahrern, wobei eine 63-jährige Frau leicht verletzt wurde und der andere Beteiligte- ein ca. 70-jähriger Rennradfahrer- sich von der Unfallstelle entfernte, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Auf dem Radweg kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Radfahrern, als die Frau vom Stiegeweg auf die Bramscher Allee abbog und in Richtung Bramsche fuhr. Ihr kam der Rennradfahrer auf der Mitte des Radweges entgegen, sie konnte nicht ausweichen und es kam zur Kollision. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch Rettungssanitäter behandelt. Währenddessen entfernte sich der unverletzte Rennradfahrer vom Unfallgeschehen. Der Mann trug ein grün-weißes Rennrad-Outfit, erklärte, dass er von Bramsche in Richtung Engter unterwegs sei und aus Bramsche kommen würde. Hinweise zu diesem Mann und zu dem Unfall erbittet die Polizei in Bramsche unter 05461 915300.

