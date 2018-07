POL-OS: Wallenhorst/Osnabrück: Straßenverkehrsgefährdung mit Golf Cabrio

Osnabrück (ots) - Bereits am Mittwoch, 20.06.2018, kam es auf der Straße Haster Berg zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch den Fahrer eines dunklen VW Golf Cabrio. Auf der Strecke von Rulle nach Osnabrück ist das mit Osnabrücker Saisonkennzeichen ausgestattete Auto gegen 17:45 Uhr durch gefährliche und rücksichtslose Überholmanöver in Kurven aufgefallen. Insbesondere ein Fahrschulwagen und eine davor fahrende Motorradfahrschülerin konnten nur durch Vollbremsungen Zusammenstöße mit dem Cabrio vermeiden. Bei dem Fahrer des VW Golf soll es sich um einen etwa 25 bis 35 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren gehandelt haben. Auffällig an dem VW Golf waren seitlich angebrachte Schriftzüge. Die Polizei in Wallenhorst sucht nun nach weiteren Personen, die Zeugen des Vorfalls gewesen sind oder ebenfalls durch die Fahrweise des Cabrios gefährdet wurden. Telefon: 05407-81790.

