POL-OS: Osnabrück - Roller vom Hinterhof gestohlen

Osnabrück (ots) - Zwischen Dienstag- und Mittwochvormittag wurde von einem Hinterhof in der Atterstraße ein silbernes Kleinkraftrad der Marke DERBY entwendet. Der Roller hat die blauen Versicherungskennzeichen 511 DDI. Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2215 oder 0541 327 3203.

