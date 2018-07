POL-OS: Alfhausen - Motorradfahrer tödlich verunglückt

Alfhausen (ots) - Auf der Ueffelner Straße in Thiene kam es am Mittwochnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 76-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden befuhr die Kreisstraße in Richtung Alfhausen. In Höhe der Einmündung Thiener Damm geriet er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er durchbrach eine Straßenbeschilderung und kam im Straßengraben, unter seinem Krad, zum Liegen. Ersthelfer wurden gegen 16 Uhr auf das im Graben liegende Krad aufmerksam, befreiten den Mann und alarmierten den Rettungsdienst. Trotz der Reanimationsversuche der Rettungskräfte verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. Das Motorrad wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell