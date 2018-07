POL-OS: Melle - Anhänger im Regenrückhaltebecken versenkt - Polizei sucht Zeugen

Melle (ots) - Mehrere Straftaten dürften mehrere junge Menschen in der Nacht zu Sonntag bzw. in den frühen Morgenstunden des Sonntags begangen haben. Es endete um 4.15 Uhr mit dem Versuch, einen Anhänger in einem Regenrückhaltebecken zu versenken. Der grüne Anhänger war in der Nacht zu Sonntag im Hörsteweg in Bissendorf/ Grenze zum Meller Land gestohlen worden. Gegen 4 Uhr verursachte ein dunkler Pkw mit eben diesem Anhänger (OS-WU 447) einen Unfall im Ochsenweg, kurz darauf einen Unfall in der Warringhofer Straße. Gegen 4.15 Uhr sollte der gestohlene Anhänger offensichtlich dann von mehreren Jugendlichen in einem Regenrückhaltebecken in der Nähe des Logistikzentrums entsorgt werden. Die jungen Leute flüchteten mit dem dunklen Pkw - ohne Anhänger - in unbekannte Richtung. Hinweise zu diesen Taten nimmt die Polizei in Melle unter 05422 920600 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell