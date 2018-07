POL-OS: Osnabrück - BMW aufgebrochen - Polizei fahndet mit Großaufgebot

Osnabrück (ots) - In den vergangenen Tagen ist es im Stadtgebiet zu mehreren Diebstählen aus BMW-Fahrzeugen gekommen. Die Polizei bittet daher Zeugen, verdächtige Beobachtungen (Personen/Fahrzeuge) sofort über die Rufnummer 110 mitzuteilen. In der Nacht zu Mittwoch gerieten erneut zwei BMW ins Visier der Täter. Am Blumenhaller Weg schlugen zwei dunkel gekleidete Unbekannte gegen 03.48 Uhr die Seitenscheibe eines anthrazitfarbenen BMW ein und stahlen das Multifunktionslenkrad. Zeugen beobachteten die ca. 1,80 m und 1,85 m großen Täter, die in Richtung des dortigen Sportplatzes/Waldgebietes flüchteten, und alarmierten die Polizei. Die Polizei fahndete unter anderem mit Hunden und einem Hubschrauber nach den Flüchtigen. Während der Fahndung stellten die Beamten am Kurt-Schuhmacher-Damm einen weiteren BMW fest, aus dem ebenfalls das Lenkrad gestohlen wurde. Trotz eines Großaufgebotes konnten die Täter in der Nacht nicht gefasst werden. Zeugenhinweise, zu den Aufbrüchen, werden unter der Rufnummer 0541/327-3203 oder 327-2115 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell