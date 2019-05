Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbrecher festgenommen

Ein 20 Jahre alter Mann aus Aurich ist am Sonntag gegen 4:30 Uhr in einen Friseursalon in Aurich eingebrochen. Er verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude an der Hafenstraße und durchsuchte die Räumlichkeiten. Ein aufmerksamer Zeuge benachrichtigte die Polizei. Der mutmaßliche Täter flüchtete auf das Dach des Gebäudes und verschanzte sich dort. Er warf mit Steinen und Dachziegeln nach den Polizeibeamten und wehrte sich mit Tritten. Letztlich gelang es vor allem durch die Unterstützung eines vierbeinigen Kollegen der Diensthundeführergruppe Aurich, den Täter unter Kontrolle zu bekommen. Diensthund "Gmork" wurde auf das Dach gehoben und hielt den Mann in Schach, bis die Polizeibeamten ihn festnehmen konnten. Bei der Festnahme leistete der 20-Jährige weiterhin Widerstand. Drei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt, sind aber weiterhin dienstfähig. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich wurde der Beschuldigte dem Haftrichter vorgeführt und durch das Amtsgericht Aurich Haftbefehl erlassen. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.

