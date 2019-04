Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Brennende Mülltonne beschädigt Auto.

Lippe (ots)

(AK) In der Nacht zum Samstag brannte in der Straße Poggenpohl eine Mülltonne, wodurch anschließend ein VW Golf beschädigt wurde. Gegen 04:00 Uhr hörte ein Anwohner laute Knallgeräusche und vermutete detonierende Feuerwerkskörper. Kurze Zeit später wurde eine brennende Mülltonne auf einem umzäunten Gelände festgestellt. Aufgrund der Hitzentwicklung wurde eine weitere Mülltonne und ein in der Nähe parkender VW Golf beschädigt. Die Feuerwehr Detmold löschte den Brand schnell ab. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Hinweise erbittet die Kripo Detmold unter Tel. 05231/6090.

