POL-LIP: Detmold. Mutter kommt mit drei Kindern von der Fahrbahn ab.

(AK) Am Freitag, gegen 09:30 Uhr kam es auf der Pivitsheider Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 29-jährige Detmolderin und ihre drei Kinder im Alter von einem, drei und vier Jahren schwer verletzt wurden. Die Detmolderin fuhr mit ihrem VW Golf von der Gaststätte Kohlpott kommend in Richtung Lagesche Straße. Auf gerader verlaufender Strecke kommt sie aus noch ungeklärter Ursache auf den rechten Grünstreifen. Anschließend verliert sie die Kontrolle über den VW Golf und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der VW Golf kollidiert mit einem Baum und rutscht anschließend eine Böschung hinab. Durch den Unfall werden alle vier Insassen schwer verletzt und werden mit mehreren Rettungswagen in umliegende Kliniken eingeliefert. Der VW Golf wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro.

