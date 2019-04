Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fahrerin eines Pedelecs verletzt.

Lippe (ots)

Am Donnerstag befuhr eine 40-jährige Frau aus Porta Westfalica mit ihrem VW die Sylbeckestraße in Richtung Siegfriedstraße. Beim Linksabbiegen auf ein Firmengelände übersah sie eine 50-Jährige, die auf einem Pedelec den Radweg in entgegengesetzte Richtung befuhr. Beim Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen fuhr die 50-jährige Frau aus Detmold in die Klinik.

