Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch im Café Elbing.

Lippe (ots)

Am Mittwoch, den 24.04.2019, drangen nach Ladenschluss unbekannte Täter in das Café Elbing in der Detmolder Innenstadt ein. Über ein Fenster verschafften sie sich Zutritt zu der Küche des Gebäudes. Auf den ersten Blick entwendeten die Täter nichts. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich bei dem zuständigen Kriminalkommissariat Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090 zu melden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Nathalie Richter

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell