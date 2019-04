Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Ohne Führerschein mit Alkohol

Lippe (ots)

Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss ist ein 24-Jähriger Mann aus Gütersloh in der Nacht zu Freitag unterwegs gewesen. Den Polo nahm er sich ohne Wissen der Besitzerin und fuhr damit, aus Augustdorf kommend, auf der Augustdorfer Straße in Richtung Detmold. In Höhe einer Kurve kam ihm in Pivitsheide, laut eigener Angabe, ein Fahrzeug entgegen, welches die Kurve schnitt. Um einen Unfall zu vermeiden sei er ausgewichen und von der Straße abgekommen. Das verursachende Fahrzeug sei ohne anzuhalten davon gefahren. Mit dem Mobiltelefon eines vorbeikommenden Fahrradfahrers verständigte der Geschädigte die Polizei. Der verunfallte Polo wurde abgeschleppt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Unfallhergang. Möglicherweise ist der VW Polo bereits zuvor zwischen Augustdorf und Pivitsheide durch seine Fahrweise aufgefallen. Ihre Beobachtungen nimmt das Verkehrskommissariat Detmold unter der Telefonnummer 05231 / 6090 entgegen.

