Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Täter kamen über den Balkon.

Lippe (ots)

Am Donnerstag, den 11.04.2019, versuchten unbekannte Täter in der Mittagszeit zwischen 12 Uhr und 14 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Blomberger Straße einzudringen. Sie verschafften sich Zugang zu einem Balkon, um in die Wohnung zu gelangen. Vermutlich wurden sie dabei gestört, deshalb bittet die Polizei Zeugen sich beim Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter 05231/6090 zu melden.

