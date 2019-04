Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal. Diebstahl aus Scheune.

Lippe (ots)

Die Osterfeiertage nutzten unbekannte Täter, um in eine Scheune an der Hauptstraße einzudringen und hochwertige Kettensägen der Marke Dolmar zu entwenden. Der oder die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Karfreitag, 19.04.2019, 16 Uhr und Mittwoch, 24.04.2019, 9 Uhr Zutritt zu dem gesicherten Gebäude. Wer in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte mit der Polizei Lemgo unter der Telefonnummer 05261/9330 in Verbindung.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Nathalie Richter

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell