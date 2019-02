Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Höven - 2 Verletzte Personen nach Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw

Coesfeld (ots)

Am frühen Montagmorgen (18.02.2019) kam es im Kreuzungsbereich der B474 / K41 in Höven zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen verletzten. Eine 32-jährige Autofahrerin aus Ahaus befuhr die B474 aus Rosendahl-Holtwick kommend in Fahrtrichtung Coesfeld. Im Bereich der langgezogenen Linkskurve unmittelbar vor dem Unfallort überholte sie einen vor ihr fahrenden Pkw. Ihren Überholvorgang setzte sie auch im Kreuzungsbereich fort, auf dem es letztlich zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 33-jährigen Veleners kam, welcher die Fahrbahn von rechts kommend geradeaus überqueren wollte. Dabei verletzten sich beide Personen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Ahauserin konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Durch die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu Behinderungen. Polizisten regelten den Verkehr an der Unfallstelle einspurig vorbei.

