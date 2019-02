Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Merschstraße

Autofahrerin betrunken unterwegs

Coesfeld (ots)

Betrunken in ihrem Auto unterwegs war eine 61-jährige Aschebergerin am Sonntag kurz nach 15 Uhr. Im Rahmen einer Kontrolle stellten Polizeibeamte in der Atemluft der Frau Alkoholgeruch fest. Sie brachten die Frau zur Polizeiwache, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

