Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Einbruch in Schule.

Lippe (ots)

Die Osterferien nutzen unbekannte Täter, um in dem Zeitraum von Dienstag, 23.04.2019, 20 Uhr bis Mittwoch, 24.04.2019, 10:45 Uhr in die Sekundarschule Nordlippe im Hackemackweg einzudringen. Sie öffneten ein zum Schulhof liegendes Fenster, scheiterten dann jedoch an einer innenliegenden Tür. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat Lemgo unter der Telefonnummer 05261/9330.

