POL-LIP: Detmold. Werkzeuge gestohlen.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte drangen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen gewaltsam in die Lagerhalle einer Baufirma in der Ohmstraße ein. Nachdem die Täter ein Rolltor aufgebrochen hatten, stahlen sie aus den dort abgestellten Fahrzeugen Werkzeuge im Wert von zirka 20.000 Euro. Das Diebesgut transportierten die Einbrecher mit einem der Firmenfahrzeuge (VW Transporter) ab. Der VW wurde später in der Westerfeldstraße aufgefunden. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

