Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Bentorf. Motorradfahrer und Sozia verletzen sich bei Zusammenstoß.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmittag befuhr ein 53-jähriger Motorradfahrer aus Viersen mit seiner KTM den Kreisverkehr Lichtensberg. Mit auf dem Krad saß seine ebenfalls 53-jährige Ehefrau. Noch im Kreisverkehr wurde die KTM von einem 35-jährigen Mann aus Bielefeld angefahren, der mit seinem Fiat in den Kreisel einfuhr. Bei dem Sturz verletzten sich die Eheleute und mussten mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

