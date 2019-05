Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Burhafe - Unfallflucht eines LKW

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Burhafe - Unfallflucht eines LKW

Zwei LKWs sind am Montagmorgen auf der Straße Abens in Burhafe an den Außenspiegeln zusammengestoßen. Der Fahrer eines gelben LKW fuhr gegen 8:30 Uhr auf der Straße Abens in Richtung Esens, als ihm der Fahrer eines LKW mit Anhänger entgegenkam. Als sie sich auf gleicher Höhe begegneten, stießen sie an den linken Außenspiegeln zusammen. Der Fahrer des LKW mit Anhänger setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

