POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für den Zeitraum Samstag, 04.05.2019, bis Sonntag, 05.05.2019.

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Kindergarten

In der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr, bis Samstag, 22:30 Uhr, kam es im Lazarettweg zu einem Einbruch in dem dortigen Kindergarten. Der Täter schlug hierbei eine Fensterscheibe ein und durchsuchte die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen flüchtete der Täter ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941-606215 in Verbindung zu setzen

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Sachbeschädigung von Bodenleuchten

In der Nacht von Freitag, 03.05.2019, 00:55 Uhr bis Samstag, 04.05.2019, 00:15 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter in Norden, Am Markt 3 insgesamt 4 Bodenleuchten vor dem Park an der Kirche mit einem unbekannten Gegenstand und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2000 EUR geschätzt, Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Norden unter 04931-921115.

Norden - Fahrraddieb geschnappt

Am Samstag, in den frühen Abendstunden, entwendet ein 17-jähriger Norder in Norden, Ufke-Cremer-Str. ein Fahrrad. In unmittelbarer Tatortnähe konnte das Fahrrad aufgefunden werden. Nach einer kurzen Fahndung wurde der Täter durch die Polizei gestellt. Das Fahrrad konnte dem Geschädigten wieder ausgehändigt werden.

Norden - Sachbeschädigung durch Feuer

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Sonntag gegen 02:37 Uhr in der Heerstraße ein Altkleidercontainer in Brand. Das Feuer dehnte sich auf einen weiteren Container aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Schadenshöhe kann derzeitig nicht beziffert werden, Zeugen wenden sich bitte an der Polizei Norden unter 04931-921115

Verkehrsgeschehen

Norden - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am 04.05.2019 ist in der Zeit von 11:35 -12:55 Uhr ein auf dem Parkplatz Heringstraße/ Am Hafen in Norden geparkter Mercedes B 180 in grau stark beschädigt worden. U. a. ist die Heckscheibe nahezu ganz gesprungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden unter 04931-9210 zu melden.

Altkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Stedesdorf - Körperverletzung

Am Samstag, um 11.15 h, kam es zwischen Nachbarn in Stedesdorf in der Folstenhausener Straße zu einer Körperverletzung, als ein betrunkener, 35 Jahre alter Mann einem 51 Jahre altem Mann eine Ohrfeige verpasste. Die Ohrfeige war so stark, dass das Opfer zu Boden fiel und sich eine Schürfwunde am Hinterkopf zuzog.

Wittmund - Einbrüche in Bahnhofsgebäude

In der Zeit vom 25.04. bis 04.05.2019 kam es zu zwei Einbrüchen in das Bahnhofsgebäude und ein daneben ebenfalls unbewohntes Gebäude in Wittmund. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter 04462-911115 zu melden.

Wittmund - Körperverletzung

Am Sonntagmorgen erhielt ein 54 Jahre alter Wittmunder gegen 04:45 Uhr in der Burgstraße von einer unbekannten, weiblichen Person einen Schlag ins Gesicht. Durch den Schlag wurde der Mann leicht verletzt. Zeugen werden auch hier gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter 04462-911115 zu melden.

Blomberg - Brand in einem Wohnhaus

In Blomberg im Feldweg kam es am Samstagabend, gegen 21.554 h, zu einem Brand in einem Wohnhaus mit angebautem Scheunentrakt. Das Feuer brach in der Zwischendecke des Scheunentraktes aus. Das Anwesen wird von einem Ehepaar bewohnt. Der Mann bemerkte die Rauchentwicklung und versuchte das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr selbst zu löschen. Letztlich wurde das Feuer durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein geschätzter Schaden von 5000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

