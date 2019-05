Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Ihlow - Brand eines Carport: Beim Abbrennen von Unkraut kam es am Dienstag, 07.05.2019, gegen 15.45 Uhr zum Brand eines Carport in Ihlow, Rüsklandweg. Eine Bewohnerin des ebenfalls brandbetroffenen Wohnhauses, hier blieben die Schäden dank des raschen Einsatzes der Feuerwehr gering, war mit ihrem Brenner vermutlich zu dicht an das Holzgebäude gekommen. Dieses brannte vollständig ab. Durch das Feuer entstand ein Schaden in einer Höhe von ca. 50.000,- EUR. Eingesetzt waren die Wehren aus Wehne, Simonswolde und Ihlowerfehn mit 8 Fahrzeugen und 40 Wehrleuten.

Ihlow - Zigarettenautomat aufgebrochen: Unbekannte Täter brachen in Ihlow einen Zigarettenautomaten auf. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum 08.05.2019 in Ihlow, Auricher Straße. Die Täter hatten den Automaten im Bereich des Münzfaches aufgehebelt. Ob etwas entwendet wurde, ist der Polizei noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Aurich - Zwei Auffahrunfälle: Auf der Leerer Landstraße in Aurich (innerhalb geschlossener Ortschaft) kam es am Dienstag, 07.05.2019, gegen 15.55 Uhr zu einem Auffahrunfall. Bei der Fahrt in Richtung Stadtmitte bemerkte der 51-jährige Fahrer eines LKW Iveco an der Einmündung zur Raiffeisenstraße zu spät, dass der vor ihm fahrende Fahrschulwagen wegen Rotlicht der Ampel abbremste. Der LKW fuhr auf den VW Tiguan auf, wodurch ein Schaden in Höhe von ca. 6.500,- EUR entstand. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. Zu einem weiteren Verkehrsunfall auf der Leerer Landstraße (außerhalb geschlossener Ortschaft) kam es kam es gegen 16.25 Uhr. Hier beachtete der 29-jährige Fahrer eines PKW Ford in Höhe des Bengenkampsweg nicht das verkehrsbedingte Abbremsen des vor ihm in Richtung Großefehn fahrenden VW Tiguan. Der Ford fuhr auf den VW auf, wodurch mittlerer Sachschaden entstand. Der 53-jährige Fahrer des VW wurde durch den Unfall leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Großefehn - Von der Fahrbahn abgekommen: Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 07.05.2019, gegen 12.45 Uhr in Wrisse auf dem Postweg. Der 26-jährige Fahrer eines VW Golf war auf der Fahrt von Holtrop in Richtung Aurich-Oldendorf und kam dabei uns bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Golf prallte gegen einen Baum, wodurch der Fahrer leicht verletzt wurde. Die Schadenshöhe wird auf 5.500,- EUR geschätzt. An der Unfallstelle ist die Geschwindigkeit auf 70 km/h begrenzt.

