Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Diebstahl aus PKW

Landkreis Wittmund (ots)

Westerholt - Diebstahl aus PKW: Unbekannte Täter entwendeten aus einem PKW die Geldbörse, in der sich neben Bargeld auch persönliche Papiere befanden. Die Tat ereignete sich am Samstag, 04.05.2019, zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr. Das Fahrzeug stand in Westerholt im Grenzweg und war vermutlich nicht verschlossen. Die Geldbörse war von außen nicht sichtbar im Fahrzeug abgelegt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund, 04462/9110, erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell