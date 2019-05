Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Anrufe von falschen Polizeibeamten

Landkreis Wittmund (ots)

Friedeburg - Anrufe von falschen Polizeibeamten

In der Zeit um den 01. Mai 2019 kam es im Bereich der Gemeinde Friedeburg, Landkreis Wittmund, zu mindestens drei Anrufen bei älteren Mitmenschen (über 70 Jahre alt), bei denen sich unbekannte Personen als Polizeibeamte ausgaben. Die Masche war hier immer dieselbe: Der Anrufer gab an, dass er Polizeibeamter sei und vorsorglich anrufen würde. Im Umfeld des Angerufenen habe es einen Einbruch/Diebstahl gegeben und die Polizei würde sich um das Eigentum der Nachbarn sorgen. Dann wurde nach persönlichen Dingen wie zum Beispiel Kontonummern und Vermögen gefragt, das dringend gesichert werden müsse. In allen der Polizei bekannten Fällen kam es zu keinem Schaden. Alle Opfer hatten sehr gut reagiert und sich nicht übertölpeln lassen.

Die Polizei warnt vor diesen und ähnlichen Anrufen. Zu keinem Zeitpunkt ruft ein Polizeibeamter bei Personen an, um nach Vermögenswerten oder Kontonummern zu fragen. Bleiben Sie kritisch und geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten oder Hinweise zu Vermögen heraus. Haben Sie Zweifel, so holen Sie sich Rat bei Familienangehörigen oder informieren Sie die Polizei.

