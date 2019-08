Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Radfahrer angefahren; Wittmund - Radfahrerin gestürzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Radfahrer angefahren

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer ist es am Dienstag in Friedeburg gekommen. Ein 82 Jahre alter Mann aus Friedeburg fuhr gegen 10:15 Uhr mit seinem VW Sportsvan auf der Marxer Hauptstraße. In Höhe der Kirche beabsichtigte er nach links abzubiegen und übersah dabei offenbar einen 56 Jahre alten Radfahrer aus Friedeburg, der die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Wittmund - Radfahrerin gestürzt

Eine 45 Jahre alte Radfahrerin ist am Dienstag auf dem Leepenser Weg gestürzt und wurde leicht verletzt. Eine 18 Jahre alte Autofahrerin aus Südbrookmerland fuhr auf dem Leepenser Weg und beabsichtigte nach rechts in die Auricher Straße abzubiegen. Sie überfuhr nach bisherigem Erkenntnisstand ohne zu halten ein Stoppschild und übersah dabei die von rechts kommende Radfahrerin aus Friedeburg. Die Radfahrerin bremste stark ab und stürzte. Sie wurde leicht verletzt.

