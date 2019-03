Polizei Düsseldorf

POL-D: Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts in der Altstadt - Angriff mit Messer - 34-Jähriger schwer verletzt - Mordkommission eingerichtet - Täter unbekannt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 2. März 2019, 3.40 Uhr

Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in der Altstadt ermitteln seit Samstagmorgen eine zweite Mordkommission der Düsseldorfer Polizei und die Staatsanwaltschaft. Ein 34-jähriger Düsseldorfer war durch Messerstiche von einem Unbekannten schwer verletzt worden. Lebensgefahr besteht nicht. Die Staatsanwaltschaft bewertete den Sachverhalt ebenfalls als versuchtes Tötungsdelikt.

Nach den bisherigen Ermittlungen wurde der 34-jährige Altstadtbesucher aus Düsseldorf aus nicht bekanntem Anlass auf der Andreasstraße von zwei entgegenkommenden, bislang unbekannten Männern mit Schlägen attackiert. Als er sich gegen die Schläge zur Wehr setzte, versetzte ihm einer der beiden Angreifer mehrere Messerstiche in den Oberkörper. Der Geschädigte stürzte zu Boden und der Täter floh unter Mitnahme des Messers mit seinem Begleiter vom Tatort. Mehrere Bekannte des Geschädigten, die sich nicht in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben, stellten erst bei ihrer Hilfeleistung bei dem Geschädigten blutende Wunden am Oberkörper fest. Rettungsdienste und die Polizei wurden informiert und der Geschädigte wurde nach Erstversorgung vor Ort von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht mehr. Die Ermittlungen der Mordkommission laufen auf Hochtouren.

