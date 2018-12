POL-PDWIL: LKW-Unfall auf der B50 bei Zeltingen-Rachtig

Zeltingen-Rachtig (ots) -

LKW-Unfall auf der B50 bei Zeltingen-Rachtig

Heute morgen um 11:23 Uhr kam es zu einem Unfall mit einem bulgarischen Sattelzug. Der Fahrer war auf der B50 in Richtung Wittlich unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab kam und in eine 10 Meter tiefe Böschung stürzte. Der LKW kam in Schieflage im Gelände zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Wittlich gebracht. Die Unfallstelle ist derzeit noch unpassierbar; durch die Straßenmeisterei Wittlich ist eine Umleitung eingerichtet. Die Bergung des LKW durch eine Spezialfirma wird vorbereitet. Im Einsatz waren mehrere Feuerwehren, der Polizeihubschrauber, Rettungsfahrzeuge des DRK sowie Beamte der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

