Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Kundgebung

Lahr (ots)

Zu einer angemeldeten Kundgebung kam es am Freitagnachmittag in der Zeit von 12 Uhr bis 19 Uhr in der Fußgängerzone am Sonnenplatz. Hierbei kam es durch Passanten zu zwei Beleidigungen. Dabei wurden die Personalien bei den Betroffenen festgestellt, die in der Folge mit einer Strafanzeige rechnen müssen. Insgesamt verliefen die Veranstaltungen aus Sicht der Polizei und den Vertretern der Stadt Lahr weitestgehend friedlich.

