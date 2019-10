Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Hörden/ B 462 - Nicht zugepackt und gestürzt

Gernsbach, Hörden (ots)

Am Fahrer nicht richtig zugepackt und deshalb gestürzt ist wohl ein 18-Jähriger Sozius auf der B 462 bei Gernsbach, auf Höhe der Abfahrt Hörden. Der Fahrer der KTM musste an der Ampel verkehrsbedingt halten. Nachdem die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der Kraftradfahrer an, sein Sozius fiel jedoch in der Folge des nicht Festhaltens vom Zweirad und verletzte sich. Er wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Raststatt gebracht. /ar

