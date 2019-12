Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Stade sucht Fahrradeigentümer

Bild-Infos

Download

Stade (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 17.12. wurde in Stade gegen 22:00 h in der Gartenstraße ein 39-jähriger Radfahrer von Polizeibeamten der Stader Wache angetroffen und sollte kontrolliert werden. Dieser versuchte zunächst noch zu flüchten, konnte jedoch von den Polizisten gestellt werden. Da er keine plausible Erklärung zur Herkunft des mitgeführten 28er Fahrrades der Marke Uni-Bike in blau-schwarz-silber geben konnte, gehen die Ermittler jetzt davon aus, dass dieses vorher irgendwo entwendet wurde und fragen nun:

"Wer kennt das hier abgebildete Fahrrad oder kann Hinweise zum rechtmäßigen Eigentümer geben?"

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell