Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher steigen in Erdgeschosswohnung ein

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN - (jpm)Im Zeitraum vom 10.12.2019, 12:00 Uhr, bis zum 11.12.2019, 16:00 Uhr, stiegen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in Bettmar, in der Straße Im Schwarzen Felde, ein.

Zugang in die Wohnung wurde das gewaltsame Öffnen eines rückwärtig gelegenen Fensters erlangt. Im Inneren wurden die Räume nach Diebesgut durchsucht. Eine Aufstellung entwendeter Gegenstände liegt momentan noch nicht vor.

Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die in Verbindung mit dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell