POL-HI: ALFELD (wat) unerlaubtes Enrfernen vom Unfallort -Zeugenaufruf

Freitag, d, 06.12.2019, 11:17 Uhr 31061 Alfeld, OT Föhrste, Verbindungstr. Föhrste / Röllinghausen

Lt. Zeugenaussage passierte ein unbekannter Lkw mit rotem Dach den Bahnübergang in Föhrste in Rtg. Röllinghausen, vermutlich obwohl die Lichtzeichenanlage bereit "Rot" anzeigte. Die Doppelschranken schlossen sich, obwohl sich der Lkw noch auf der Trasse befand. Der unbekannte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Rtg. Röllinghausen fort und verbog dadurch eine der Doppelschranken, die sich auf den Anhänger/Führerhaus gesenkt hatte. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Schaden ca 500 Euro

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

