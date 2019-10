POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden am Samstag, 19.10.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Diebstahl aus Schuhgeschäft ++ Diebstahl aus Münzautomaten ++ Auffinden vom Betäubungsmitteln ++ Auffinden von Betäubungsmitteln ++ Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis ++ Brand von Rundballen ++

Moormerland - Diebstahl aus Schuhgeschäft Moormerland - Am gestrigen Freitagmorgen wird der Polizei ein Einbruchdiebstahl aus einem in der Rudolf-Eucken-Straße befindlichen Schuhgeschäft mitgeteilt. Die Ermittlungen am Tatort ergeben, dass aktuell unbekannte Täter im Tatzeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmorgen sich gewaltsam Zugang über eine Tür in das dahinterliegende Lager verschaffen. In dem Objekt wird eine mittlere vierstellige Bargeldsumme entwendet. Weiterhin entwenden die Täter ca. 100 Paar Damen- und Herrenschuhe, sowie weitere Bekleidungsgegenstände. Schließlich flüchten die Täter unerkannt aus dem Objekt. Eine Spurensuche wird durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen oder Hinweisgeber werden geben, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Diebstahl aus Münzautomat Leer - Am gestrigen Freitagmorgen wird der Polizei ein Diebstahl aus Münzautomaten einer Selbstbedienungswaschanlage in der Deichstraße gemeldet. In der Tatzeit von Freitag 01:00 Uhr bis 01:10 Uhr betreten bislang unbekannte Täter das Gelände der Waschanlage, hebeln alle dortigen Münzautomaten auf und entwenden das darin enthaltene Münzgeld in einem niedrigen zweistelligen Betrag.

Leer - Auffinden von Betäubungsmitteln Leer - Am Freitagnachmittag um 14:30 Uhr wird bei einer allgemeinen Personenkontrolle von einem 25-jährigen Leeraner in der Straße Unter den Eichen ein Klemmtütchen mit Marihuanainhalt festgestellt. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Auffinden von Betäubungsmitteln Leer - Am Freitagnachmittag um 15:15 Uhr wird bei einem 20-jährigen aus Ostrhauderfehn stammenden Mann während einer allgemeinen Personenkontrolle im Bereich der Blinke Marihuana festgestellt. Der junge Mann führte mehrere Verkaufseinheiten Marihuana in einzeln abgepackten Beuteln in einem Rucksack bei sich. Die mitgeführten Betäubungsmittel, sowie ein ebenfalls mitgeführtes Taschenmesser wurden sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ostrhauderfehn - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis Ostrhauderfehn - Am Freitagabend um 18:00 Uhr wird ein 16-jähriger Ostrhauderfehner mit seinem Leichtkraftrad in der Gewerbestraße Süd kontrolliert. Während der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Jugendliche nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Beschuldigten, sowie den Fahrzeughalter wird ein Strafverfahren wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rhauderfehn - Brand von Rundballen Rhauderfehn - Am heutigen Samstagmorgen um 05:20 Uhr wird der Polizei ein Brand von drei Heurundballen im Batzenweg mitgeteilt. Die vor Ort eingesetzte Feuerwehr löschte den Brand. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass von Brandstiftung durch einen unbekannten Täter ausgegangen werden kann. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

