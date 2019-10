Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Ausgewichen und von der Fahrbahn abgekommen

Ahaus (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 10.500 Euro - so stellt sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Freitag in Ahaus-Alstätte gekommen ist. Ein 22 Jahre alter Autofahrer aus dem niederländischen Klimmen hatte gegen 11.35 Uhr den Schwiepinghook in Richtung Gronau befahren und wollte nach links abbiegen. In diesem Moment hatte ein nachfolgender 53-Jähriger bereits zum Überholen angesetzt. Der Ahauser wich nach links aus und kam von der Fahrbahn ab. Eine 54 Jahre alte Ahauserin im Wagen des Mannes erlitt leichte Verletzungen.

