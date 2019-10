Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Sachschaden bei Küchenbrand

Bocholt (ots)

Zum Brand in der Küche eines Hauses an der Dieselstraße in Bocholt ist es am Freitag gegen 12.35 Uhr gekommen. Die Ursache dafür stand zunächst nicht fest. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 30.000 Euro. Kräfte der Feuerwehr Bocholt löschten die Flammen.

