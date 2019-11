Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist am Montagnachmittag (25.11.2019) in der Rotenwaldstraße mit einem Holzzaun kollidiert und geflüchtet. Der rote Renault Twingo war gegen 12.30 Uhr in der Rotenwaldstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er aus unbekannten Gründen stark abbremste, nach rechts auf den Gehweg ausscherte und auf Höhe der Klugestraße mit einem Holzzaun kollidierte. Zwei dort laufende Fußgänger konnten nur durch einen beherzten Sprung zur Seite einen Zusammenstoß verhindern. Der Twingo setzte zurück, hielt kurz auf der Straße und fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden oder mögliche Verletzte zu kümmern. Nach derzeitigem Stand blieben die Fußgänger unverletzt. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell