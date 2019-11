Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungsbrand

Stuttgart-Plieningen (ots)

In einer Wohnung an der Straße Im Asemwald ist am Dienstagabend (26.11.2019) ein Brand ausgebrochen. Eine Zeugin bemerkte gegen 21.00 Uhr einen Brand in der Wohnung ihrer 67-jährigen Nachbarin im siebten Obergeschoss und alarmierte die Feuerwehr. Die 67-jährige Bewohnerin sowie Bewohner von benachbarten Wohnungen hatten das Haus beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits verlassen. Die 67-Jährige erlitt offenbar eine Rauchgasvergiftung. Rettungskräfte kümmerten sich um sie und brachten sie in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und Brandursache dauern an.

