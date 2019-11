Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Lengsdorf: 19-Jährige von Unbekannten attackiert - Ermittlungen wegen Sexualdeliktes - Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

Bonn (ots)

In den Vormittagsstunden des 22.11.2019 wurde eine 19-Jährige im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses auf der Straße "In der Grächt" von einem Unbekannten körperlich attackiert - die Kripo ermittelt wegen eines Sexualdeliktes. Gegen 10:00 Uhr hielt sich die junge Frau im Kellerbereich des Mehrfamilienhauses auf, als sie eine männliche Person wahrnahm, die aus dem Treppenhaus in Richtung Tiefgarage unterwegs war. Der Unbekannte hat sie dann nach ihren Angaben unvermittelt attackiert: Er schlug auf sie ein und drückte sie schließlich zu Boden. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand hat der Täter sie dann mehrfach unsittlich berührt - hierbei hielt er der Geschädigten den Mund zu. Der Unbekannte ließ dann plötzlich von ihr ab und lief - vermutlich über das Treppenhaus - davon. Nach den derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Unbekannte mit einem

dunklen Pkw möglicherweise VW Passat-Kombi / älterer Bauart (Baujahr 2010-2014)

davon. Die 19-Jährige rief sofort um Hilfe. Eine Anwohnerin wurde daraufhin aufmerksam und alarmierte die Polizei. Der flüchtige Täter konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen bislang noch nicht festgenommen werden. Zu ihm liegen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vor:

180-185 cm groß 20 - 30 Jahre alt heller Hautteint kurze schwarze Haare trug dunkle Jacke / dunkle Hose

Die 19-Jährige zog sich Verletzungen zu und wurde vor Ort von alarmierten Rettungskräften versorgt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

