POL-LIP: Lage. Neue Hinweise im Fall der gestohlenen Baustellentoilette.

Wir berichteten im Mai von dem Diebstahl einer Baustellentoilette von einer Werkstätte an der Friedrich-Petri-Straße. Zeugenhinweise brachten nunmehr neue Erkenntnisse, die möglicherweise auf die Spur des Täters führen könnten. Am Abend des 17. Mai 2019 (Freitag) stahl ein unbekannter Mann das Chemieklo in der Zeit von 21 - 22 Uhr. Er fuhr mit einem schwarzen VW Touran nebst Anhänger auf das Baustellengelände und lud die Toilette händisch auf den Anhänger. Beim Abbiegen von dem Gelände auf die Friedrich-Petri-Straße fiel die Toilette - offensichtlich ob der mangelhaften Ladungssicherung - vom Anhänger auf die Straße. Der Dieb lud sie abermals auf den Anhänger und fuhr in Richtung der Langen Straße davon. Der Dieb ist ca. 45-50 Jahre alt, hat dunkle Haare, ist untersetzt und eher klein. Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib der Chemietoilette nimmt das Kriminalkommissariat in Lage unter der Rufnummer 05232 / 95950 entgegen.

