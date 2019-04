Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen /Motorradfahrer fährt auf PKW auf

schwer verletzt

Mannheim (ots)

Am Samstag gegen 15.30 Uhr befuhr der 58-jährige Fahrer einer Harley-Davidson die B 44 in Fahrtrichtung Lampertheim, als er an der Einmündung zum Hohen Weg zum Rhein einem an einer roten Ampel haltenden VW vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit auffuhr. Bei dem Sturz verletzte sich der 58-jährige schwer und wurde stationär in einem Mannheimer Krankenhaus aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro. Die Harley wurde abgeschleppt.

