POL-WE: Kabel von Kran in Bad Nauheim durchtrennt ++ Führerschein nach Unfall auf der A5 sichergestellt ++ Einbrecher in Butzbach und Wolferborn ++ Zeugen nach Unfallfluchten gesucht ++ u.a.

Friedberg (ots) - Führerschein sichergestellt

Autobahn 5: Vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol stehend, nahm ein 56-jähriger Hofheimer gestern am Straßenverkehr teil. Dieser Zustand könnte auch Ursache für den Unfall gewesen sein, in den der BMW-Fahrer gegen 20.15 Uhr auf der Autobahn 5 verwickelt war. Zwischen den Anschlussstellen Bad Nauheim und Ober-Mörlen fuhr er auf den Skoda eines vor ihm abbremsenden 19-jährigen Stadtallendorfers auf. An beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden, der sich insgesamt auf rund 8000 Euro beläuft. Die Fahrer blieben unverletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Hofheimer musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

*

Kabel durchtrennt

Bad Nauheim: In der Sanierung befindet sich gerade ein Haus in der Burgallee. Zu diesem Zwecke ist dort ein Kran aufgestellt. In der Zeit von Montag, 16.30 Uhr, bis Dienstag, 07 Uhr, machten sich Vandalen auf dem Grundstück zu schaffen und durchtrennten ein Kabel des Krans. Der dadurch angerichtete Schaden ist sehr hoch. Er beläuft sich auf rund 5000 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf die Täter.

*

Außenspiegel beschädigt

Bad Nauheim: Mangelnder Abstand beim Vorbeifahren dürfte die Ursache dafür sein, wie der Außenspiegel eines roten Renault Clio zu Bruch ging. Der PKW stand zwischen 16 Uhr und Mitternacht am Dienstag in der Brunnenstraße. Wer den Spiegel beschädigte ist noch unklar. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise hierzu.

*

Schlafzimmer durchsucht

Büdingen: Wie es einem Einbrecher gelang zwischen 17 und 20.45 Uhr am Dienstag in ein Einfamilienhaus An der Dornhecke in Wolferborn zu gelangen ist unklar. Der Täter durchsuchte das Schlafzimmer nach Wertsachen, machte sich aber ohne Beute wieder von dannen. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

*

Haustür beschädigt

Butzbach: Die Beschädigungen an der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Nußallee lassen darauf schließen, dass ein Einbrecher versuchte sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus zu verschaffen. Die Tür hielt dem Einbruchversuch, der irgendwann zwischen 05 Uhr am Montag und 16.30 Uhr am Dienstag stattfand, jedoch Stand. Es blieb bei einem Sachschaden. Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0.

*

Unfallflucht

Friedberg: Im Mühlfeld beschädigte ein Verkehrsteilnehmer am Montag, zwischen 08.30 und 14 Uhr, einen schwarzen Opel Corsa, der in einer Parklücke entlang der Fahrbahn abgestellt war. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise, wer den Schaden von etwa 1000 Euro an der Fahrerseite des PKW verursachte und danach Unfallflucht beging.

*

Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz

Nidda: Am Rauner Graben, auf dem Parkplatz des Lidl-Markplatz, stieß ein Parkplatznutzer zwischen 18.15 und 18.45 Uhr am Dienstag gegen einen dort geparkten braunen Fiat 500 und verursachte dabei einen Schaden von etwa 1000 Euro an dessen Heck. Die Polizei in Nidda, Tel. 06043-984-707, bittet um Hinweise darauf, wer den PKW beschädigte und einfach davonfuhr.

*

Unfall bei Blofeld - Zeugen gesucht

Reichelsheim: Am Dienstagnachmittag, gegen 14.35 Uhr, verletzte sich eine 48-jährige Echzellerin bei einem Unfall auf der Landstraße 3188 zwischen Bingenheim und Leidhecken leicht. Mit ihrem Renault bremste sie ab, um nach links auf die Landstraße 3187 in Richtung Blofeld zu fahren. Ein hinter ihr fahrender 35-jähriger Hungener fuhr dabei mit seinem Ford auf den Renault auf. Die Echzellerin kam zur Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Hungener blieb unverletzt. Der Renault musste mit einem Totalschaden abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf rund 4000 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, sucht Zeugen des Unfalls.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: poea-fb.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell