POL-WE: Zeugen nach Einbruchversuch in Altenstadt und Einbruch in Ranstadt gesucht

Friedberg (ots) - Hebelspuren an der Terrassentür

Altenstadt: Am Montag, zwischen 17 und 18 Uhr, wollten Einbrecher offenbar die Abwesenheit der Hausbewohner nutzen und in ein Haus in der Straße Zum Waldblick einsteigen. Den Tätern gelang es allerdings nicht die Terrassentür aufzubrechen. Es blieb bei einem Sachschaden. Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

*

Weiterer Einbruch in Ranstadt

Ranstadt: Nicht nur in der Vogelsbergstraße machten sich Einbrecher in den letzten Tagen zu schaffen, sondern auch an einem Haus in der Rabenbergstraße. Zwischen 18 Uhr am Montag und 10.30 Uhr am Dienstag hebelten die Täter eine Terrassentür auf und durchsuchten das Wohnhaus nach Wertsachen, wozu sie diverse Schränke und Behältnisse öffneten und durchsuchten. Ob die Täter Beute machen konnten ist noch unklar. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise.

