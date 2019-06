Polizei Lippe

POL-LIP: Lippe. "Du bist hier falsch" - Aktionstag "Fahrrad und Pedelec".

Bild-Infos

Download

Lippe (ots)

An diesem Montag findet der Europäische Tag des Fahrrades statt. Seit 1998 wird damit jährlich auf das Fahrrad als alternatives Verkehrsmittel hingewiesen. Auch die Polizei Lippe widmet sich heute verstärkt diesen Zweirädern und führt einen Aktionstag "Fahrrad und Pedelec" durch. In den vergangenen Jahren sind die Unfälle unter Beteiligung von Rad- oder Pedelecfahrenden angestiegen. Mit kreisweiten Kontrollen und Infostellen der Verkehrsunfallprävention werden Rad- und Pedelecfahrende für die Risiken im Straßenverkehr sensibilisiert. Besonders in den Innenstadtbereichen sind viele Radlerinnen und Radler unterwegs. Bezirksdienst und die Verkehrssicherheitsberatung stehen heute deshalb mit der Mobilen Wache in Detmold und informieren die Zweiradfahrer. Am Morgen besuchte Landrat und Behördenleiter Dr. Axel Lehmann die Beamten. Erster Polizeihauptkommissar Thomas Bartelt, Leiter des Verkehrsdienstes, berichtete dem Behördenleiter von den Schwierigkeiten im Stadtverkehr. Besonders häufig verirren sich Radler auf Bürgersteige, um dem PKW-Verkehr auszuweichen. Deshalb wurden pünktlich zum Aktionstag Hinweise auf Fußwege gesprüht, die daran erinnern sollen, dass der Bürgersteig Fußgängerinnen und Fußgängern vorbehalten ist. Dort heißt es fortan: "Du bist hier Falsch". Die Hinweise, die in hellroter Farbe auf die Gehwege gesprüht wurden, sollen die Pedalritter daran erinnern den Gehweg tatsächlich den Fußgängern zu überlassen. Radfahrer gehören auf den Radweg oder auf die Straße. "Rad- und Pedelecfahrende haben es im Stadtverkehr nicht immer leicht. Wichtig ist, dass alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer aufeinander Rücksicht nehmen - ob sie auf vier oder zwei Rädern oder zu Fuß unterwegs sind. Mit dem Einsatz zum Aktionstag agieren die Beamtinnen und Beamten deshalb nicht nur repressiv, sondern legen ein besonderes Augenmerk auf die Prävention," resümiert der Behördenleiter.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell