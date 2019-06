Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zeugen für Verkehrsunfall gesucht.

Lippe (ots)

Wir berichteten bereits von einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Freitag gegen 20 Uhr auf der Ostwestfalenstraße in Höhe zur Abfahrt der B239 ereignet hatte. Zur Erinnerung: Ein 24-jähriger Mann aus Leopoldshöhe befuhr die Straße aus Lemgo kommend in Richtung Bielefeld. An der Einmündung beabsichtigte er nach links auf die B239 einzubiegen. Dazu befuhr er die Abbiegespur für Linksabbieger. Weil der vor ihm stehende PKW-Fahrer mehrere Sekunden wartete, verlor der Unfallverursacher die Geduld und fuhr links über die Sperrfläche an dem erstwartenden PKW vorbei um abzubiegen. Dabei übersah er einen 17jährigen Leichtkraftradfahrer, der mit seinem Krad in Richtung Lemgo unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge verletzte sich der junge Motorradfahrer schwer. Er wurde ins Klinikum Detmold eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls. Insbesondere wird der Autofahrer, der sich während des Unfalls als erstes Fahrzeug auf der Abbiegespur befand, gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05231 / 6090 zu melden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell