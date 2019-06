Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Fußgängerin schwer verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag an der Kreuzung Lange Straße / Pottenhauser Straße ereignete, verletzte sich eine 84-jährige Frau schwer. Gegen 15:15 Uhr bog ein 43-jähriger Mann aus Lage mit seinem BMW von der Pottenhauser Straße kommend nach links in die Lange Straße ein. Dabei übersah die ältere Dame, die mit ihrem Rollator die Lange Straße überquerte. Durch den Zusammenprall stürzte die 84-Jährige und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

