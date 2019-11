Polizei Bonn

POL-BN: Einladung Foto- und Pressetermin: Weihnachtsmarkt Bonn Uniformierte und zivile Fußstreifen sorgen in Bonner Innenstadt für Sicherheit

Bonn (ots)

Die Polizei Bonn verstärkt die Präsenz in der Bonner Innenstadt: Wie in den Vorjahren werden für die Dauer des Weihnachtsmarktes uniformierte Fußstreifen und Zivilfahnder in der Innenstadt unterwegs sein und für Sicherheit sorgen. Weitere schnell erreichbare polizeiliche Ansprechpartner finden die Besucher am Polizei-Mobil, das erneut neben dem Hauptportal der Bonner Münsterkirche stehen wird.

Am Montag, 25.11.2019, 15 Uhr, lädt die Polizei Bonn zu einem Foto- und Pressetermin ein, an dem auch Polizeipräsidentin Ursula Brohl-Sowa sowie weitere Vertreter der Bonner Polizei und des Stadtverwaltung Bonn teilnehmen werden. Neben einem Überblick auf die geplanten Einsatzmaßnahmen informieren Vertreter der Polizei und des Stadtordnungsdienstes über die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Weihnachtsmarkt.

Der Termin findet am Montag, 25.11.2019, 15 Uhr , am Polizei-Mobil ( Standort neben dem Hauptportal der Bonner Münsterkirche ) statt.

